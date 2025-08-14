Toute l’actu en direct 24h/24
Canicule : 37 °C à Montpellier, 36 °C à Lyon, 35 °C à Bordeaux... Où fera-t-il le plus chaud ce jeudi ?

Il fera encore très chaud à Bordeaux ce jeudi, avec 35 °C attendus. [Abdul Saboor / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'épisode caniculaire qui touche la France depuis la semaine dernière poursuit sa légère accalmie, ce jeudi 14 août, puisque les maximales resteront inférieures à 40 °C. Mais les températures attendues seront toujours très élevées.

La moitié sud du pays toujours sous le coup des fortes chaleurs. Depuis hier, mercredi 13 août, la canicule qui frappe l'Hexagone a légèrement perdu en intensité. À tel point que le mercure ne devrait franchir la barre symbolique des 40 °C ce jeudi.

Malgré tout, les maximales resteront très élevées dans les régions méridionales. Il fera ainsi 37 °C à Montpellier (Hérault), 36 °C à Lyon (Rhône), 35 °C à Bordeaux (Gironde), Toulouse (Haute-Garonne) et Perpignan (Pyrénées-Orientales).

© Météo-France

Plus au nord, la chaleur persistera également avec 33 °C attendus à Paris, Auxerre (Yonne) ou encore Tours (Indre-et-Loire) et 32 °C à Strasbourg (Bas-Rhin).

Sur le reste du territoire, la Normandie et la Bretagne ne devraient pas subir de températures supérieures à 30 °C. Les minimales devraient être mesurées à Cherbourg-Octeville (Manche) et à Brest (Finistère).

Sur le même sujet Canicule : quand l'épisode de chaleur va-t-il prendre fin ? Lire

Le répit sera néanmoins de courte durée puisqu'un nouveau pic de l'épisode caniculaire est attendu pour le long week-end du 15 août. Dès ce vendredi, les températures dépasseront à nouveau les 40 °C sur la moitié sud, avant de se maintenir ce samedi.

