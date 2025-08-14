Canicule : voici les 80 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Météo-France a placé 80 départements en vigilance orange canicule pour la journée du vendredi 15 août. Seul le nord du pays est épargné.

Les températures descendent d'un cran mais restent majoritairement caniculaires. Après avoir placé plusieurs départements en vigilance rouge canicule cette semaine, Météo-France abandonne l'alerte maximale ce vendredi mais maintient une vigilance orange pour 80 départements.

Cela représente les trois quarts du pays puisque seul le Nord de la France, la Normandie, une partie de la Bretagne ainsi que la Mayenne, la Sarthe et l'Eure-et-Loir échappent à la vigilance orange.

©Météo-France

Selon Météo-France, la journée se déroulera «sous un soleil de plomb sur la majorité de l'Hexagone». Les températures attendues sont élevées, avec 30 à 35 °C au nord et 34 à 39 °C au sud de la Loire, avec des pointes à 40/41 °C dans les terres de Provence et dans le Sud-Ouest.

Des orages pourraient apparaître l'après-midi mais, d'après les prévisions, ils se cantonneront au relief de l'est du pays et perdront en intensité par rapport à ceux observés les jours précédents.