Clermont-Ferrand : un corps retrouvé calciné après une nuit de violences

Un corps brûlé, allongé sur la banquette arrière d'un véhicule retrouvé en feu, a été découvert hier. [OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un corps calciné a été retrouvé dans une voiture incendiée, une personne a été blessée par balle et une maison a été visée par un incendie criminel dans la nuit de mardi à mercredi à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 

Une nuit particulièrement mouvementée à Clermont-Ferrand. Un corps calciné a été retrouvé cette nuit dans une voiture incendiée. De plus, une personne a été blessée par balle, et une maison a été visée par un incendie criminel.

«Des investigations multiples sont en cours concernant ces événements», a déclaré jeudi le parquet à l'AFP, sans vouloir dire s'il existe un lien entre ces faits ni donner de détails à ce stade de l'enquête

Un incendie criminel à 3h20 du matin

Dans le détail, un corps brûlé, allongé sur la banquette arrière d'un véhicule retrouvé en feu, a été découvert hier à 5h du matin dans le quartier de Croix-de-Neyrat, une zone prioritaire dans le nord de la ville. 

Quelques heures plus tôt, une personne a été blessée par balle dans le même quartier, a ajouté une source proche du dossier, confirmant une information du quotidien régional La Montagne

L'incendie criminel a, lui, eu lieu vers 3h20 à Pérignat-lès-Sarliève, à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, et cinq douilles de gros calibre ont été retrouvées sur place, selon la source policière. 

Sur le même sujet Var : une trentaine de CRS en renfort à Saint-Tropez après une hausse des vols avec violence Lire

Aucune victime n'est à déplorer et il n'y a pas eu d'impacts de tirs découverts, a précisé cette source. Aucune hypothèse n'a été encore rendue publique, mais Clermont-Ferrand connaît depuis 2024 de nombreux règlements de comptes lié au trafic de drogues.

