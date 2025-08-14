EuroMillions : jusqu’ou la cagnotte peut-elle grossir si personne ne remporte le jackpot de 234 millions d‘euros ce vendredi ?

Le jackpot de l'EuroMillions de ce vendredi 15 août est de 234 millions d'euros, une somme colossale, très rarement atteinte dans l'histoire du jeu.

Une sacrée cagnotte. Le jackpot de l'EuroMillions n'a pas été remporté depuis le 17 juin dernier, et n'a pas cessé de croître depuis. Ce vendredi 15 août, la somme en jeu sera de 234 millions d'euros, un montant presque historique.

Selon les règles fixées par la Française des Jeux (FDJ), le jackpot commence à 17 millions d'euros. S'il n'est pas remporté, il augmente à chaque tirage en fonction des mises réalisées, jusqu'à atteindre un «plafond de premier rang», aujourd'hui défini à 250 millions d'euros.

La FDJ avait expliqué à Actu.fr qu’en fonction des «prises de jeu», la somme du jackpot «est réévaluée entre chaque tirage». Si le plafond a déjà été augmenté cinq fois depuis 2020, aujourd’hui le jackpot ne dépasse plus 250 millions d’euros.

Par ailleurs, la FDJ prend en compte le nombre de grilles jouées et non le nombre de joueurs, car une même personne peut miser plusieurs fois. Si le plafond des 250 millions d’euros est atteint, la cagnotte ne peut donc plus augmenter.

Néanmoins, si au bout de quatre tirages, aucun gagnant n’a été trouvé, alors le jackpot est divisé entre les joueurs du rang inférieur. Pour rappel, sur une grille simple, il y a 139.939.160 combinaisons possibles de 5 numéros et 2 étoiles.