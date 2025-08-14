Feux de forêt : 8 départements concernés par un risque «élevé» d'incendie ce jeudi

Météo-France a placé 8 départements en vigilance orange en raison d'un risque «élevé» d'incendie pour la journée du jeudi 14 août.

Le sud-est de l'Hexagone vulnérable aux incendies. Alors que l’Europe est en proie à de nombreux feux de forêts, parfois difficilement maîtrisables, 8 départements sont toujours concernés par un risque «élevé» d'incendie ce jeudi.

Les départements concernés sont les suivants : l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, l’Aude, la Drôme et l’Ardèche.

Météo-France

«Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé», ont précisé les prévisionnistes.

9 feux sur 10 d'origine humaine

Sachant que neuf feux sur dix sont d'origine humaine, le service public a recommandé de faire des barbecues chez soi, sur une terrasse et loin de la végétation, de jeter ses mégots dans un cendrier et éviter de fumer en forêt.

Il est également conseillé d'effectuer des travaux loin de la pelouse et des herbes sèches, en ayant un extincteur à portée de main, et de stocker des produits inflammables (bois, gaz) à distance de son habitation.

En cas de départ de flammes, il faut alerter les secours en appelant le 112, le 18 ou le 114, pour les personnes malentendantes, en essayant de localiser le feu. Mettez-vous à l'abri ailleurs que dans une voiture, dans une habitation débroussaillée, restez informé de la situation et conformez-vous aux consignes des secours ou de la mairie.