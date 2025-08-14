Toute l’actu en direct 24h/24
Film du 7-Octobre déprogrammé au Canada : «L'histoire bégaye, le monde détourne encore une fois les yeux et les occidentaux n'ont rien retenu», fustige Kévin Bossuet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L'histoire bégaye, le monde détourne encore une fois les yeux et les occidentaux n'ont rien retenu», a fustigé Kévin Bossuet, professeur d'Histoire en banlieue parisienne, ce jeudi dans La Matinale de CNEWS, réagissant à la déprogrammation d'un film sur le 7-Octobre au Canada et sur l'explosion de l'antisémitisme dans le monde. 

IsraëlPalestineGazaAntisémitismeFilm

