Film du 7-Octobre déprogrammé au Canada : «L'histoire bégaye, le monde détourne encore une fois les yeux et les occidentaux n'ont rien retenu», fustige Kévin Bossuet

«L'histoire bégaye, le monde détourne encore une fois les yeux et les occidentaux n'ont rien retenu», a fustigé Kévin Bossuet, professeur d'Histoire en banlieue parisienne, ce jeudi dans La Matinale de CNEWS, réagissant à la déprogrammation d'un film sur le 7-Octobre au Canada et sur l'explosion de l'antisémitisme dans le monde.