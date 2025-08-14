Incendie dans l’Aude : l’Etat débloque un fonds d’urgence de 8 millions d’euros

Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a annoncé un fonds d'urgence de 8 millions d'euros pour venir en aide aux agriculteurs de l'Aude, fortement impactés par l'incendie dévastateur de la semaine dernière.

Une aide qui sera la bienvenue pour les agriculteurs. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, était en déplacement ce jeudi 14 août sur les vignobles sinistrés par l'incendie exceptionnel de la semaine dernière, dans l'Aude.

Elle en a profité pour annoncer un fonds d'urgence de 8 millions d'euros pour les agriculteurs de ce département, en majorité des viticulteurs, dont les vignes ont souffert du feu, a rapporté l'AFP.

Dans ce territoire des Corbières «balafré» par l'incendie, la ministre a «tenu à apporter à l'ensemble du monde agricole (...) l'expression de la solidarité nationale avec un fonds d'urgence de huit millions d'euros, qui servira à indemniser à la fois les pertes de récoltes, les pertes de fonds, quand la vigne par exemple est détruite, et la destruction de bâtiments et de matériels agricoles», a-t-elle déclaré devant la presse à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, village viticole sinistré par l'incendie.

«8 millions d'euros vitaux pour la profession»

L'aide au monde agricole sera complétée, a-t-elle dit, par un «dispositif fiscal qui permettra d'exonérer aussi les taxes foncières» et par «une avance de jusqu’à 10.000 euros» par producteur, dont le gouvernement a demandé le versement «dans la prochaine quinzaine».

«Le premier objectif est atteint après cette annonce. Ces 8 millions d'euros sont vitaux pour notre profession et on attend la suite», a réagi Ludovic Roux, président de la chambre d'agriculture de l'Aude à l'issue de la table ronde avec la ministre, à la cave coopérative de Saint-Laurent.

Pour rappel, le feu d'une ampleur exceptionnelle a parcouru 16.000 hectares, dont 13.000 ont brûlé, détruit 36 maisons ainsi qu'une vingtaine de hangars agricoles et dévasté 1.000 à 1.500 hectares de vignes, à quelques semaines des vendanges.