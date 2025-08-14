Précarité étudiante : «C’est extrêmement alarmant», s’inquiète l’Unef au sujet de l’impact d’une année blanche

Le syndicat étudiant Unef a fait part de son inquiétude face au gel des prestations sociales décrété par le gouvernement pour l’an prochain alors que le coût de la vie étudiante a déjà connu une forte hausse comme en témoigne leur enquête annuelle relayée ce jeudi.

Une mesure qui inquiète les principaux syndicats étudiants. Parmi ses nombreuses mesures budgétaires annoncées le 15 juillet pour réduire la dépense publique, le Premier ministre François Bayrou a décrété pour 2026 un gel du barème des impôts, des prestations sociales et des retraites. Cette «année blanche» a pour vocation de permettre d’économiser près de 7,1 milliards d'euros.

«Les étudiants vont encore être (...) les plus touchés par cette année blanche», affirme Hania Hamidi, la secrétaire générale de l’Union nationale des étudiants de France (Unef), en référence aux à la baisse des prestations étudiantes annoncées, dont les aides personnalisées au logement (APL). «C'est extrêmement alarmant d'avoir une précarité étudiante de plus en plus forte», a ajouté cette dernière.

Pour calculer combien les étudiants dépensent en plus chaque année, l'organisation détermine un «reste à charge» moyen à partir de différents profils d'étudiants, après versement de certaines aides sociales.

Le cout de la vie étudiante en hausse de 4,12 % en un an

Selon les calculs de l'Unef, le coût de la vie étudiante a progressé de 4,12% en un an, soit deux fois plus que la hausse constatée par l'Unef l’an dernier (+2,25%) dans son enquête annuelle. L'alourdissement des dépenses s'est élevé à «807 euros» en moyenne par rapport à 2024, d'après le syndicat étudiant proche de la gauche.

Comme chaque année, nous publions notre enquête sur le coût de la vie étudiante.

Cette année, le coût de la vie augmente de 4,12% pour les étudiant•e•s soit +807€ par an.



1/2 pic.twitter.com/U6ECJZfDeO — UNEF (@UNEF) August 14, 2025

Le niveau de vie des étudiants est ainsi affecté par l'augmentation des loyers dans le privé (+2,46%) et dans les résidences Crous (+3,26%), ainsi que la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), dont les étudiants boursiers sont exonérés, en hausse constante depuis son apparition en 2018 (+16,67%). Un ensemble auquel s'ajoute aussi la hausse du coût des transports.

Le syndicat a évalué à 32% l'augmentation du coût de la vie étudiante «depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017».

Il a réclamé une revalorisation significative des bourses étudiantes et une réforme du système d'attribution pour que plus d'étudiants y soient éligibles. La dernière réforme conduite en 2023 avait revalorisé le montant de ces aides de 500 millions d'euros, permettant à 35.000 nouveaux étudiants de devenir boursiers.