Seine-Saint-Denis : l’olivier rendant hommage à Ilan Halimi abattu à Epinay-sur-Seine

En Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine, un olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi, un jeune Français de confession juive séquestré et torturé à mort en 2006 par le «gang des barbares», a été abattu de façon malveillante.

Un acte violent. Un olivier planté à Épinay-sur-Seine en mémoire d'Ilan Halimi a été abattu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Des photos montrent le tronc de cet arbre, planté en 2011, probablement sectionné à l'aide d'une tronçonneuse, à une vingtaine de centimètres du sol, devant une stèle rendant hommage à Ilan Halimi, dont la mort avait choqué la France il y a une vingtaine d'années.

Le jeune homme avait été enlevé par le «gang des barbares» le 20 janvier 2006. Lorsqu’il a été retrouvé, il était nu, bâillonné, menotté et portait des traces de tortures et de brûlures. Il est décédé pendant son transfert à l’hôpital.

Le maire d’Épinay-sur-Seine Hervé Chevreau, qui a alerté l’AFP, a indiqué avoir déposé plainte.

«Une justice sévère contre ces barbares»

Cet acte a suscité de vives réactions, notamment chez le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, qui a indiqué sur X condamner «fermement cet acte indigne».

Il a également déclaré qu’«une procédure a été ouverte» et que «tout sera mis en oeuvre pour retrouver les auteurs et les livrer à la justice».

Je condamne fermement cet acte indigne. Une procédure a été ouverte. Tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs et les livrer à la justice.@Prefet93https://t.co/IAWnfkiJOc — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) August 14, 2025

«Honte au profanateur antisémite qui a dû penser que cet acte était d’un courage infini», a quant à lui écrit Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et député de Seine-et-Marne.

Honte au profanateur antisémite qui a dû penser que cet acte était d’un courage infini… https://t.co/hudycky9BG — Olivier Faure (@faureolivier) August 14, 2025

Pour Sylvain Maillard, député de Paris, «Il faudra une justice sévère contre ces barbares».

Même enfermé vivant, même torturé, même assassiné, pour ces antisémites, un juif doit donc être effacé.



Quel symbole terrible que même ce simple arbre du souvenir d’Ilan Halimi soit tronçonné.



Il faudra une justice sévère contre ces barbares. https://t.co/6kZ0dWCRFy — Sylvain Maillard (@SylvainMaillard) August 14, 2025

Enfin, Mathieu Hanotin, président de l'établissement public territorial Plaine Commune, auquel appartient Épinay-sur-Seine, a, lui aussi, condamné après l'abattage de l'olivier «un acte de vandalisme portant atteinte à la mémoire collective de ce meurtre antisémite».

ll s'est par ailleurs engagé dans un communiqué «à ce qu'un nouvel arbre commémoratif soit replanté dans les meilleurs délais».

En 2019, deux autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi avaient été vandalisés à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, où il avait été retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée.