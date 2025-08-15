Canicule : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Pour la journée de ce samedi 16 août, Météo-France a classé 6 départements en vigilance jaune «canicule». Voici lesquels.

Un épisode caniculaire persistant. Six départements ont été placés en vigilance jaune «canicule» par Météo-France pour la journée du samedi 16 août.

Les départements concernés sont l’Aube, l’Ille-et-Vilaine, la Haute-Marne, la Mayenne, la Sarthe, et l’Yonne.

©Météo-France

Selon les prévisions du service météorologique, la vigilance sera de vigueur toute la journée. Cette vague de chaleur, qui survient depuis le 8 août dernier, perdurera ce samedi mais continuera de «régresser par le nord et l’ouest dimanche et surtout lundi», a précisé Météo-France.

66 autres départements ont également été placés en vigilance orange «canicule».

L’établissement a par ailleurs rappelé que «le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées».

De plus, il est recommandé de boire de l’eau plusieurs fois par jour, de continuer à manger normalement et de mouiller son corps plusieurs fois par jour également à l’aide d’un «brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes».

Enfin, il faut également limiter les activités physiques et sportives et fermer ses volets, rideaux et fenêtres pendant la journée.