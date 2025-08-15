Toute l’actu en direct 24h/24
Enfants formés au pilotage de drone dès 8 ans en Lituanie : «Il est devenu le roi du champ de bataille», précise Claude Moniquet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le drone est devenu le roi du champ de bataille», a précisé le spécialiste terrorisme et renseignements, Claude Moniquet, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur l'ouverture en Lituanie de centres de formation dédié à l'apprentissage du pilotage de drone dès l'âge de 8 ans. Et ce, pour faire face à une potentielle invasion russe. 

