Feux de forêt : 23 départements concernés par un risque «élevé» d'incendie ce vendredi

La canicule sévit trois-quart du territoire français dans cette journée vendredi 15 août. Avec la sécheresse, Météo-France a placé 23 départements en risque «élevé» d'incendie.

Une vigilance élargie. La France est en proie à de très fortes chaleurs depuis près d'une semaine. Pour la journée du 15 août, la Météo des forêts de Météo France a placé 23 départements en vigilance orange en raison d'un risque «élevé» d'incendie. Le sud de la France n'est pas seul concerné.

Les départements soumis à cette vigilance sont : l'Allier, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Creuse, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Drôme, le Gard, le Gers, la Gironde, la Haute-Garonne, l'Hérault, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse.

Météo-France

Une vigilance pour tous

«Ce vendredi, les très fortes chaleurs concernent une grande partie du pays, et s’accentuent dans le Sud-Ouest. Conséquence : le danger de feu est élevé dans de nombreux départements. Il est même très élevé dans l’Aude et la Drôme ce samedi», décrivent les prévisionnistes.

Alors l'Espagne, la Grèce et l'Italie font face depuis des jours à des feux, la France alerte sur les risques d'un nouvel incendie. Neuf feux sur dix sont d’origine humaine et principalement le fait d’une imprudence précise la Météo des forêts.

Il est important de faire attention aux barbecues en éloignant la source de chaleur de toute végétation, d'éloigner également ses travaux loin de la pelouse et des herbes sèches, ainsi que de prévoir un extincteur à portée de main en cas de départ de feu. Beaucoup de feux sont produits à cause de mégots de cigarettes mals éteints. Encore plus en période de sécheresse, il est strictement interdit de jeter ses mégots à terre et de fumer en forêt.

Si vous êtes témoin d'un début d'incendie, il faut rapidement donner l'alerte en appelant le 112, le 18 ou le 114 (pour les personnes malentendantes). Il est important de rester informé de la situation et se conformer aux consignes des secours ou de la mairie.