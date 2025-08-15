Toute l’actu en direct 24h/24
FLNKS : «Ce groupe de personnes est extrémiste et veut obtenir l'indépendance par la violence» en Nouvelle-Calédonie, pointe Marie-Laure Ukeiwe

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ce groupe de personnes est extrémiste et veut obtenir l'indépendance par la violence», a pointée Marie-Laure Ukeiwe, membre du conseil politique des Loyalistes, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur le FLNKS actuel, sur le rejet de l'accord de Bougival et sur le texte prévoyant notamment la création d'un État de Nouvelle-Calédonie et d'une nationalité calédonienne, ainsi que la possibilité de transférer des compétences régaliennes.

Nouvelle-Calédonieaccord

