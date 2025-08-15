Toute l’actu en direct 24h/24
Ilan Halimi : François Bayrou dénonce «la haine antisémite» qui a «fauché» l'arbre hommage

François Bayrou a dénoncé cet acte dans un message publié sur son compte X. [REUTERS/Abdul Saboor]
Par CNEWS
Ce vendredi, François Bayrou a dénoncé la «haine antisémite» de ceux qui ont abattu l'arbre planté à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi, jeune Français juif séquestré et torturé à mort en 2006 par le «gang des barbares». Le Premier ministre a également affirmé que «nul crime ne peut déraciner la mémoire».

Le chef du gouvernement François Bayrou a dénoncé, sur son compte X ce vendredi, «la haine antisémite» après l’abattage d’un arbre planté en hommage à Ilan Halimi à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). 

«L’arbre pour Ilan Halimi, vivant rempart contre l’oubli, a été fauché par la haine antisémite. Nul crime ne peut déraciner la mémoire. La lutte jamais achevée contre le mortel poison de la haine est notre devoir premier», a écrit le Premier ministre.

L'arbre, qui avait été planté en 2011 dans cette commune de Seine-Saint-Denis, a été sectionné probablement à l'aide d'une tronçonneuse dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 août.

Sur le réseau social X, Julien Charles, préfet de la Seine-Saint-Denis, a condamné «avec fermeté la destruction de l’olivier du jardin d’Alcobendas d’Epinay-sur-Seine, planté en hommage à Ilan Halimi, mort le 13 février 2006, après avoir été enlevé, séquestré et torturé par le "gang des barbares"».

«Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’indigne de cet acte abject dirigé contre un lieu de mémoire. Son auteur devra en rendre compte à la justice», a-t-il ajouté.

De son côté, le préfet de Police, Laurent Nuñez, a fait savoir qu’une procédure était ouverte et que «tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs et les livrer à la justice». 

Pour rappel, Ilan Halimi, 23 ans, avait été enlevé, séquestré et torturé en janvier 2006 par un groupe d'une vingtaine de personnes qui se faisaient appeler «le gang des barbares», sous la direction de Youssouf Fofana, comme le rappelle l’AFP. 

Découvert nu, bâillonné, menotté et portant des traces de tortures et de brûlures, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, le jeune homme était mort pendant son transfert à l'hôpital un peu moins d'un mois plus tard.

