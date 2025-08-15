Landes : soupçonné d'avoir percuté un policier lors d'un contrôle, un homme a été interpellé et placé en garde à vue

À Mont-de-Marsan, un homme soupçonné d’avoir percuté un policier avec sa voiture lors d’un contrôle a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d’homicide volontaire sur agent des forces de l’ordre.

L'homme âgé de 49 ans a été interpellé dans une zone boisée à Mazerolles, à quelques km à l'est de Mont-de-Marsan, selon les gendarmes. Il est «défavorablement connu des services de police et de la justice, et a déjà été multi-condamné pour des infractions routières», a précisé à l'AFP la procureure de Mont-de-Marsan Alexa Dubourg.

Il lui est également reproché une conduite en état alcoolique et malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, ainsi qu'un refus d'obtempérer, selon la même source.

Une enquête est ouverte

L'enquête ouverte devra «déterminer si la percussion du fonctionnaire de police est vraiment volontaire» ou si c'était le fruit d'une manœuvre pour se soustraire au contrôle des policiers, a déclaré Mme Dubourg, en précisant que ni les policiers présents ni l'homme arrêté n'ont encore été entendus.

Les faits ont eu lieu vers 15h, place de l'Hôtel de Ville, quand, à l'occasion d'un contrôle, l'automobiliste a démarré en traînant sur plusieurs mètres le policier qui a perdu momentanément connaissance, selon une source policière.

«J'adresse tout mon soutien et mes vœux de rétablissement au policier grièvement blessé (...) et témoigne de ma solidarité avec tous les policiers et gendarmes qui exposent leur vie pour protéger nos concitoyens», a écrit le préfet des Landes Gilles Clavreul sur sa page Facebook.

Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé et «normalement il peut parler» pour être entendu, a indiqué la procureure.