Marseille : La couronne de la statue de la Bonne Mère exposée dans la basilique avant sa rénovation

Depuis le mercredi 13 août, la couronne de la statue de la Bonne Mère, qui surplombe la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, a été décrochée dans le cadre du chantier de rénovation du monument. Pour permettre aux fidèles et visiteurs de l’admirer de près, la basilique l’expose exceptionnellement pendant quelques jours.

Véritable repère pour les Marseillais, la statue de la Bonne Mère a perdu sa couronne le 13 août. Décrochée et descendue depuis le sommet, elle a été transportée à l’intérieur de la basilique lors d’un cérémonial.

Du 14 au 18 août inclus, les visiteurs peuvent contempler pour la première fois cette sculpture jusque-là visible uniquement depuis le sol. La couronne est accessible uniquement en dehors des horaires de messe, précisés sur le site officiel de la basilique. Perchée à 220 mètres d’altitude, elle avait été fixée pour la dernière fois en 1870 et nécessite aujourd’hui une restauration.

Une opération de mécénat d’envergure

Cette exposition est «une forme de remerciement aux donateurs et donatrices, grâce à qui le budget de 2,8 millions d'euros nécessaire à l’opération "Offrir une feuille d’or à la Bonne Mère’" a été atteint», précise le diocèse de Marseille.

👑 Chantier historique à la Bonne Mère !⁰⁰Pour la première fois en plus de 150 ans, la couronne de Notre-Dame de la Garde a été descendue ce mercredi, dans le cadre du chantier de restauration de la Bonne Mère dont la Métropole participe au financement.⁰⁰Conçue en 1867 par le… pic.twitter.com/mgLb7nE8HU — Métropole Aix-Marseille-Provence (@AMPMetropole) August 14, 2025

La campagne de mécénat a déjà permis de récolter 1,8 million d'euros pour les travaux, lancés en février dernier, grâce à la générosité de nombreux Marseillais. Toutefois, 400 000 euros supplémentaires sont encore nécessaires pour financer de nouveaux chantiers. L’appel aux dons se poursuit.

Une pièce historique endommagée

La couronne de la Bonne Mère, conçue en 1867 par le sculpteur Eugène Louis Lequesne, n’a jamais bénéficié de restauration jusqu’à présent. Un compagnon chaudronnier basé à Aix-en-Provence sera chargé de remettre la couronne en cuivre, pesant 150 kg et mesurant 1,50 m de diamètre, en état.

Très abîmée, elle joue depuis des décennies un rôle de paratonnerre pour la cité phocéenne. «C’est un remplissage avec des plaques de cuivre, mais avec le temps, on a ajouté des paratonnerres, des fils électriques pour les hélicoptères et les avions qui circulent autour de Marseille. Ces rajouts ont causé des blessures : l’eau s’infiltre, fait exploser le fer à l’intérieur. Tout est rouillé», détaille Arthur Rafine, architecte collaborateur du chantier sur France 3 Régions.

Le retour de la pièce est prévu en octobre. L’inauguration de la fin du chantier, qui a commencé en décembre 2024, se tiendra les 7 et 8 décembre 2025, un an jour pour jour après la réouverture de Notre-Dame de Paris. Chaque année, Notre-Dame-de-la-Garde attire plus de deux millions de visiteurs venus du monde entier.