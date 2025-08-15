Météo : fin de la canicule, perturbations orageuses... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

L'épisode caniculaire qui touche le pays depuis plus de dix jours va s'arrêter la semaine prochaine. En contrepartie, l'air plus frais va générer de nombreux passages orageux accompagnés de précipitations.

La fin de la canicule s'annonce électrique. Depuis plusieurs jours, une intense vague de chaleur étouffe l'Hexagone, et notamment le sud du pays, où le mercure a régulièrement dépassé les 40 °C.

Mais cela ne devrait pas durer, puisque la baisse progressive des températures attendues ce week-end va se prolonger la semaine prochaine.

Un lundi au soleil

Ainsi, dès lundi, l'atmosphère sera bien plus respirable sur la majeure partie du territoire. Si des maximales de 33 °C sont encore attendues à Montpellier (Hérault), Perpignan (Pyrénées-Orientales) ou encore Limoges (Haute-Vienne), les températures seront principalement comprises entre 27 °C et 30 °C.

Les prévisions pour le lundi 18 août. © Météo-France

Le temps restera ensoleillé, hormis sur la pointe du Finistère et le littoral méditerranéen entre Marseille (Bouches-du-Rhône) et Nice (Côte d'Azur), où des premiers orages pourraient éclater.

De l'électricité dans l'air mardi et mercredi

Ces derniers, ainsi que la pluie, vont régner sur la quasi-totalité du ciel français à partir de mardi, épargnant seulement quelques départements proches de l'Atlantique et dans le nord-est du pays.

Les prévisions pour le mardi 19 août. © Météo-France

Bis repetita pour mercredi. Après une nuit qui s'annonce agitée, l'atmosphère sera humide et électrique sur toute la France, à l'exception de la Corse. En contrepartie, les températures opéreront une baisse importante.

Les prévisions pour le mercredi 20 août. © Météo-France

S'il fera encore 28 °C à Marseille et Montpellier, partout ailleurs le mercure affichera des valeurs bien inférieures. Seulement 21 °C à Chaumont (Haute-Marne) et Limoges, 22 °C à Tours (Indre-et-Loire), 23 °C à Paris, 25 °C, à Bourges (Cher) et à Nantes (Loire-Atlantique).

La fin des nuits tropicales et le retour du soleil

La nuit de mercredi à jeudi sera marquée par la fin généralisée des nuits tropicales, avec des températures bien plus agréables, sous le cap des 20 °C. Dans la journée, les perturbations pluvieuses devraient progressivement s'évacuer vers l'est et la frontière franco-allemande.

Les prévisions pour la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 août. © Météo-France

Vendredi, le temps devrait être nettement plus agréable sur tout le territoire, même si l'indice de confiance de Météo-France n'est encore que de 2/5.

Les prévisions du vendredi 22 août. © Météo-France

Il devrait faire entre 20 °C (comme à Lille) et 24 °C (notamment à Nantes) sur la moitié nord. Au sud de la Loire, 26 °C sont prévus à Nice et 28 °C à Montpellier.

Enfin, durant le week-end qui clôturera cette semaine, un temps plutôt ensoleillé et une atmosphère bien moins étouffante que la semaine dernière sont attendus.