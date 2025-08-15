Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les 19 départements placés en alerte jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avec la vague de chaleur que traverse actuellement la France, des épisodes orageux sont à prévoir. Météo-France a donc placé 19 départements en vigilance jaune orages pour la journée du vendredi 15 août. 

Après la canicule, les orages. Depuis le début de la semaine la majeure partie du pays souffre de la canicule. De nombreux départements ont été placés en vigilance rouge et orange depuis plusieurs jours, avec des températures atteignant parfois les 40 °C.

Si les températures devraient commencer à baisser peu à peu, les orages font déjà leur apparition. Météo-France a placé 19 départements en vigilance jaune pour la journée du vendredi 15 août. 

L’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, l’Isère, le Jura, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, les Vosges et le Territoire de Belfort sont concernés par cette alerte. 

Cette vigilance jaune débute à midi et devrait durer jusqu'à 21h. L'institut météorologique précise qu'il faut être vigilant, en particulier en cas «d'activités sensibles au risque météorologique ou exposées».

Sur le même sujet Canicule : 42 °C à Séville, 38 °C à Rome, 36 °C à Prague… L’Europe n’est pas épargnée par la vague de chaleur Lire

Même s'il s'agit de «phénomènes habituels dans la région», ceux-ci peuvent être «occasionnellement et localement dangereux». Il est recommandé de se tenir au courant de l'évolution de la situation, surtout en période de canicule. 

Météoorages

À suivre aussi

Canicule : voici les 14 départements en vigilance jaune ce vendredi
Canicule : voici les 70 départements placés en vigilance orange ce vendredi
Feux de forêt : 8 départements concernés par un risque «élevé» d'incendie ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités