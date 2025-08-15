Orages : voici les 19 départements placés en alerte jaune ce vendredi

Avec la vague de chaleur que traverse actuellement la France, des épisodes orageux sont à prévoir. Météo-France a donc placé 19 départements en vigilance jaune orages pour la journée du vendredi 15 août.

Après la canicule, les orages. Depuis le début de la semaine la majeure partie du pays souffre de la canicule. De nombreux départements ont été placés en vigilance rouge et orange depuis plusieurs jours, avec des températures atteignant parfois les 40 °C.

Si les températures devraient commencer à baisser peu à peu, les orages font déjà leur apparition. Météo-France a placé 19 départements en vigilance jaune pour la journée du vendredi 15 août.

L’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, l’Isère, le Jura, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, les Vosges et le Territoire de Belfort sont concernés par cette alerte.

Cette vigilance jaune débute à midi et devrait durer jusqu'à 21h. L'institut météorologique précise qu'il faut être vigilant, en particulier en cas «d'activités sensibles au risque météorologique ou exposées».

Même s'il s'agit de «phénomènes habituels dans la région», ceux-ci peuvent être «occasionnellement et localement dangereux». Il est recommandé de se tenir au courant de l'évolution de la situation, surtout en période de canicule.