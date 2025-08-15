Orages : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Avec la vague de chaleur que traverse actuellement la France, de légers épisodes orageux sont à prévoir. Météo-France a donc placé 4 départements en vigilance jaune orages pour la journée du samedi 16 août.

Les orages se maintiennent dans l'est et le sud-est. Depuis le début de la semaine la majeure partie du pays souffre de la canicule. De nombreux départements ont été placés en vigilance rouge et orange depuis plusieurs jours, avec des températures atteignant parfois les 40 °C.

Si les températures devraient commencer à baisser peu à peu, les orages sont encore présents. Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune pour la journée du samedi 16 août.

Les départements concernés sont : le Doubs, la Corse-du-Sud, le Haut-Rhin ainsi que le Territoire de Belfort.

© Météo-France

Il est recommandé de se tenir au courant de l'évolution de la situation, surtout en période de canicule.

Même s'il s'agit de «phénomènes habituels dans la région», ceux-ci peuvent être «occasionnellement et localement dangereux», rappelle Météo-France.