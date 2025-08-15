Science Po Lille : ce que l'on sait du profil d'un autre étudiant «valorisant Hitler», après l'affaire de l'étudiante gazouie renvoyée

Après l’affaire Nour Atallah, une étudiante palestinienne désinscrite de l’école après des propos antisémites, l’établissement est secoué par une nouvelle polémique. Un étudiant de deuxième année a tenu sur les réseaux sociaux des propos antisémites et salafistes.

Sciences Po Lille est de nouveau dans la tourmente. L’Institut d’études politiques (IEP) de Lille est pour la deuxième fois épinglé en raison des prises de position d’un de ses étudiants. Après avoir annulé l’inscription de Nour Atallah, une gazaouie ayant publié sur ses réseaux sociaux des appels au meurtre de juifs, Sciences Po Lille doit faire face à un élève qui allait entrer en troisième année.

Selon une enquête réalisée par Marianne, l’élève, se revendiquant homophobe, a posté sur ses réseaux sociaux de nombreux messages haineux et antisémites. Il aurait aimé un photomontage d’Hitler vêtu d’un t-shirt aux couleurs palestiniennes. Le jeune homme aurait également commenté une photo de la porte de Brandebourg de Berlin illuminée aux couleurs israéliennes au lendemain des attentats du 7-Octobre, en affirmant que «le moustachu était visionnaire».

«Il était inquiétant dès les premiers jours»

Toujours selon Marianne, son compte affichait des contenus religieux radicaux, dont un appel à combattre jusqu’à la mort ses ennemis. L’étudiant, qui se revendique ouvertement salafiste, aurait indiqué s’être sur son compte X, «salement regardé avec un Juif dans la rue» le 13 novembre 2023, huit ans jour pour jour après les attentats du Bataclan.

Le jeune homme était pourtant décrit comme «un élève brillant», avec notamment un 20 sur 20 en HGGSP (histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques) au baccalauréat. Ses camarades parlent cependant de quelqu’un de distant. «Il était inquiétant dès les premiers jours. On a rapidement constaté des comportements différenciés avec les femmes. Il refusait de les saluer. Nous avons accueilli cela avec stupéfaction», confie un étudiant de sa classe à Marianne.

L'élève est toujours étudiant à sciences po

Alertée par ses propos, la direction de Sciences Po Lille a saisi les services de renseignements territoriaux. Une procédure disciplinaire interne avait été engagée, au cours de laquelle l’étudiant incriminé n’aurait ni nié ni confirmé les faits. La procédure disciplinaire aurait fini par trancher pour une exclusion de deux ans avec sursis, lui permettant de poursuivre sa scolarité. Pour le moment, Sciences Po Lille n’a pas encore communiqué sur ce cas, contrairement à l’affaire Nour Atallah.

L’élève ne s’est pas exprimé après la publication de l’enquête et son compte X (ex-Twitter) a été supprimé. Actuellement en échange universitaire en Belgique, il devra comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille le 4 mars prochain.