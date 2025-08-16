Aides à domicile : en quoi consiste le nouveau fonds de soutien à la mobilité ?

Le ministère chargé de l'Autonomie et du Handicap a annoncé samedi la création d'un fonds de soutien, présenté comme «pérenne» aux départements pour améliorer la mobilité et les conditions de travail des professionnels de l’aide à domicile.

Instauré par un décret publié au Journal officiel ce vendredi, le ministère chargé de l’Autonomie et du Handicap s’est félicité de la création d'un fonds de soutien aux départements pour améliorer la mobilité et les conditions de travail des professionnels de l’aide à domicile.

Doté de 75 millions d’euros pour 2025, celui-ci doit permettre de financer «l'acquisition ou la location de véhicules à faibles ou très faibles émissions» alors que 85% des aides à domicile utilisent leur véhicule personnel pour se déplacer, roulant en moyenne 200 km par semaine, selon des chiffres rapportés par le gouvernement.

Le fonds doit aussi permettre des temps «de coordination, d’échange de pratiques et de soutien en équipe» pour rompre l'isolement des aides à domicile.

«C'est une avancée pour leurs conditions de travail, pour l’attractivité du métier, et pour la qualité de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap», a déclaré Charlotte Parmentier Lecocq, ministre déléguée à l'Autonomie et au Handicap, dans un communiqué.

Une évaluation prévue en 2026

Bien que «très attendu», ce dispositif n'aura qu'un impact «limité» pour les services et son financement n'est «pas du tout à la hauteur des enjeux», commente auprès de l'AFP Vincent Vincentelli, directeur des politiques publiques de l'Union nationale de l'aide, des soins et services aux domiciles (UNA).

«C'est une mesure ponctuelle qui dépendra beaucoup de la volonté de chaque département»,a ajouté Vincent Vincentelli, regrettant également que le décret «ne porte que sur 2025».

Selon le ministère, une évaluation nationale de l’impact du fonds est prévue «avant le 30 juin 2026».