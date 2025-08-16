Alpes-de-Haute-Provence : deux morts dans le crash d'aéronefs de tourisme

Un ressortissant suisse et un autre allemand sont morts dans un crash impliquant deux avions de tourisme samedi après-midi dans la commune de Saint-Pons (Alpes-de-Haute-Provence), a appris l'AFP auprès de la gendarmerie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une activité qui tourne au drame. Un avion tracteur et un avion planeur ont décollé peu après 13h00 de l'aérodrome de Barcelonnette et l'accident est survenu peu après dans la vallée de l'Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), selon le même source.

Une enquête confiée à la SR de la BGTA

Un feu s'est propagé à la végétation et a été rapidement maîtrisé, ont précisé les pompiers du département.

Les circonstances de l'accident restent à déterminer, a indiqué la gendarmerie. L'enquête a été confiée à la Section de Recherche de la brigade de gendarmerie dédiée aux zones aéroportuaires (BGTA) de Roissy et de Marseille.