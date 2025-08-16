Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Alpes-de-Haute-Provence : deux morts dans le crash d'aéronefs de tourisme

Un feu s'est propagé à la végétation et a été rapidement maîtrisé, ont précisé les pompiers du département. [Sameer Al-DOUMY / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Un ressortissant suisse et un autre allemand sont morts dans un crash impliquant deux avions de tourisme samedi après-midi dans la commune de Saint-Pons (Alpes-de-Haute-Provence), a appris l'AFP auprès de la gendarmerie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une activité qui tourne au drame. Un avion tracteur et un avion planeur ont décollé peu après 13h00 de l'aérodrome de Barcelonnette et l'accident est survenu peu après dans la vallée de l'Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), selon le même source.

Une enquête confiée à la SR de la BGTA

Un feu s'est propagé à la végétation et a été rapidement maîtrisé, ont précisé les pompiers du département.

Sur le même sujet Un pilote de ligne arrêté en état d'ébriété quelques minutes avant le décollage de son avion (vidéo) Lire

Les circonstances de l'accident restent à déterminer, a indiqué la gendarmerie. L'enquête a été confiée à la Section de Recherche de la brigade de gendarmerie dédiée aux zones aéroportuaires (BGTA) de Roissy et de Marseille.

Alpes-de-Haute-ProvenceAccidentGendarmerieAvion

À suivre aussi

Alpes-de-Haute-Provence : le village d'Allos vote pour la fin du ski face au changement climatique
Alpes-de-Haute-Provence : les parents d’une petite fille de 19 mois en détresse respiratoire parcourent 124 km en quête d’urgences pédiatriques
Mort d’Emile : qui sont les quatre personnes placées en garde à vue ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités