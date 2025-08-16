Canicule : 40 °C à Montpellier, 39 °C à Perpignan et Toulouse… Où fera-t-il le plus chaud ce samedi ?

La canicule continue de sévir en France, avec des températures très élevées sur l’ensemble du territoire. Le Sud-Ouest est particulièrement touché.

La vague de chaleur se poursuit samedi, après plus d’une semaine de températures extrêmes. Plus des deux tiers de la France métropolitaine sont toujours placés en vigilance orange canicule.

Météo-France annonce un «maintien de la canicule sur la moitié sud du territoire et le sud de la Bretagne, tandis que l’air plus frais présent au nord de la Seine progresse lentement vers le sud». Les nuits tropicales, lorsque la température minimale ne descend pas sous les 20 °C, restent très fréquentes dans de nombreux départements. «Sur les plaines des départements en orange, les minimales sont le plus souvent comprises entre 21 °C et 24 °C, jusqu’à 25 °C à 27 °C dans le Languedoc et le Roussillon», précise l’organisme météorologique.

«L’après-midi, il est encore prévu 38 à 40 °C du Sud-Ouest à l’ex-région Languedoc-Roussillon (sauf sur la frange littorale, légèrement rafraîchie par les brises), localement 41 à 42 °C dans l’intérieur de l’Hérault et de l’Aude», selon les prévisionnistes. Dans les grandes villes, mieux vaudra éviter de sortir en plein soleil. À l’ombre, Météo-France prévoit 40 °C à Montpellier et 41 °C à Olonzac, dans l’Hérault. Même température attendue à Cahors (Lot).

⚠️ Ce samedi, les fortes chaleurs se maintiennent au sud, avec encore bien souvent 36 à 39°C, et les 40°C se généralisent du nord de la Nouvelle-Aquitaine au Languedoc.



Dimanche, les températures baissent partout, mais les très fortes chaleurs persistent du Sud-Ouest au Sud-Est. pic.twitter.com/oCkCmNez9M — Météo-France (@meteofrance) August 15, 2025

Dès la fin de matinée, il fera 37 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Les villes de Nîmes (Gard), Castres (Tarn), Albi (Tarn) et Toulouse (Haute-Garonne) devraient atteindre 39 °C dans l’après-midi. Au pied des Pyrénées, la chaleur restera marquée avec 36 °C à Foix (Ariège) et à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Dans l’Aude, où l’on attend 39 °C à Carcassonne, la vigilance est renforcée en raison d’un risque d’incendie jugé «très élevé» par la Météo des forêts.

La Bretagne n'est pas épargnée

Les départements d’Occitanie ne sont pas les seuls concernés. «On attend 37 à 39 °C dans la vallée du Rhône et l’intérieur de la Provence, 35 à 37 °C du Poitou au Centre-Est, et 32 à 34 °C sur le sud de la Bretagne», indique Météo-France. Le thermomètre devrait afficher 39 °C à Agen et Marmande (Lot-et-Garonne) ainsi qu’à Angoulême (Charente), 38 °C à Istres (Bouches-du-Rhône), et 37 °C à Avignon (Vaucluse) et Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Bordeaux (Gironde) se contentera de 36 °C.

© Météo-France

Phénomène assez rare pour être souligné, deux départements bretons sont également placés en vigilance orange. Dans le Finistère, il fera 34 °C à Quimper et 33 °C à Brest. Dans le Morbihan, le mercure devrait atteindre 34 °C à Lorient.

«Plus au nord, les maximales ne dépassent plus les 30 à 33 °C, voire moins au nord de la Seine», précisent les prévisionnistes. Le thermomètre baisse progressivement à Rouen (Seine-Maritime) et Paris, où 28 °C sont attendus, ainsi qu’à Lille et Dunkerque (Nord), où les températures ne dépasseront pas les 23 °C. Une baisse généralisée des températures est attendue sur l’ensemble du pays dès dimanche, et surtout lundi.