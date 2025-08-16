Canicule : voici les 36 départements placés en vigilance orange ce dimanche

L’épisode caniculaire qui touche la France depuis plus d’une semaine concerne encore de nombreux départements. Météo-France a placé 36 départements en vigilance orange canicule pour la journée du dimanche 17 août.

Malgré une baisse progressive du mercure attendue dans les prochains jours, les fortes chaleurs et la canicule persistent. Trente-six départements resteront en vigilance orange canicule dimanche 17 août, selon Météo-France.

Les départements concernés se situent majoritairement dans la moitié sud : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l’Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var et le Vaucluse. S’y ajoutent la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Plus à l’ouest, sont également placés en vigilance l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Comme depuis vendredi 14 août, deux départements bretons restent eux aussi en vigilance orange : le Finistère et le Morbihan. La Loire-Atlantique et la Vendée figurent également parmi les territoires concernés.

Une baisse des températures amorcée

Les températures s’annoncent encore très élevées. Dans l’Hérault, Montpellier pourrait frôler les 40 °C. Il fera toujours très chaud à Nîmes (38 °C), mais aussi à Aix-en-Provence et Carpentras. Toulouse, Agen et Périgueux devraient atteindre les 36 °C ce dimanche.

«La vague de chaleur a débuté vendredi 8 août en France. D’abord cantonnée au Sud, avec des températures particulièrement élevées sur le Midi méditerranéen dimanche, elle a atteint un niveau exceptionnel entre lundi et mercredi du Sud-Ouest au Centre-Est (vigilance rouge), où de nombreux records ont été battus», rappelle Météo-France, qui précise que la canicule régresse «par le nord et l’ouest dimanche et surtout lundi».

La fin de l’épisode caniculaire est attendue en début de semaine, avec un recul marqué des températures avant l’arrivée d’orages. Le mercure ne devrait pas dépasser les 30 °C mardi 19 août.