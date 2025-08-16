Jean-Luc Mélenchon appelle à la censure de François Bayrou et soutient le mouvement de blocage du 10 septembre

Jean-Luc Mélenchon et plusieurs responsables LFI ont appelé samedi à censurer le Premier ministre, François Bayrou, et apporté leur soutien à l'appel à «tout bloquer» le 10 septembre lancé par des internautes, dans un texte paru dans La Tribune Dimanche.

La France bloquée à la rentrée ? «Nous appelons à une offensive déterminée pour faire tomber ce gouvernement. Sur le terrain par la mobilisation populaire tous azimuts et au Parlement par une motion de censure immédiate», écrit M. Mélenchon, en estimant que «les deux doivent aller de pair, car faire l'un sans l'autre est vain ou bien incertain».

«Nous ne laisserons pas faire», insiste le leader des Insoumis, qui demande «que l'Assemblée nationale soit réunie au plus vite en session extraordinaire». «L'actualité l'exige. Nous déposerons immédiatement une motion de censure pour faire tomber le gouvernement», préviennent les signataires de la tribune, dont la cheffe des députés LFI, Mathilde Panot, et le coordinateur du parti, Manuel Bompard, selon qui «ce gouvernement est incapable d'entendre raison» et «prépare la rentrée avec un projet de budget dévastateur».

«Il faut renvoyer François Bayrou et son gouvernement, tout de suite»

«Il faut renvoyer François Bayrou et son gouvernement, tout de suite», écrivent-ils. Les responsables de La France insoumise ont par ailleurs «décidé de soutenir l'initiative populaire du 10 septembre». Venus d'horizons divers, des appels à «tout bloquer» dans le pays à cette date se multiplient sur les réseaux sociaux, en se cristallisant autour des coupes budgétaires voulues par François Bayrou.

Leur possible concrétisation dans la rue reste une inconnue. Sur de nombreux comptes déjà établis ou spécialement créés, les messages de ce mouvement à l'état gazeux peuvent mentionner le référendum d'initiative citoyenne, réclamer des hausses de salaires et des retraites ou appeler à la «résistance», au confinement volontaire ou la grève générale.

«Nous demandons à tous ceux qui partagent nos principes et notre volonté d'action pour en finir avec le gouvernement Bayrou de se mettre immédiatement au service des collectifs locaux qui proposent cette mobilisation et à tout faire pour sa réussite», encouragent les Insoumis.