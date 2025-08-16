Mali : un Français arrêté, le quai d'Orsay dénonce des «accusations sans fondement»

Le Français arrêté au Mali est accusé d'avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions. Des «accusations sans fondement», a assuré samedi le ministère français des Affaires étrangères.

Le quai d’Orsay monte au créneau. Ce samedi, le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé les «accusations sans fondement» du Mali à l’encontre d’un ressortissant français.

Celui-ci a été arrêté et accusé d’avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions. Le ministère a indiqué qu’un «dialogue» était «en cours avec les autorités maliennes» afin de «dissiper tout malentendu» et organiser une «libération sans délai».

Un «groupuscule d’éléments marginaux»

Les autorités maliennes ont annoncé jeudi l'arrestation d'un ressortissant français présenté comme travaillant pour le «service de renseignement français». La junte au pouvoir au Mali a accusé des «Etats étrangers» d'être derrière une tentative de déstabilisation, menée par «un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité malienne».

La junte dirigée par le président Assimi Goïta, arrivée au pouvoir après deux coups d'État en 2020 et 2021, s'est détournée des partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie.

Le ministère français des Affaires étrangères souligne de son côté que le Français arrêté bénéficie du «statut de la convention de Vienne régissant les relations diplomatiques», et demande sa libération «en application de cette convention».