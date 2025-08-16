Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Mali : un Français arrêté, le quai d'Orsay dénonce des «accusations sans fondement»

Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé les «accusations sans fondement» du Mali à l’encontre d’un ressortissant français. [JEAN-PIERRE MULLER / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le Français arrêté au Mali est accusé d'avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions. Des «accusations sans fondement», a assuré samedi le ministère français des Affaires étrangères.

Le quai d’Orsay monte au créneau. Ce samedi, le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé les «accusations sans fondement» du Mali à l’encontre d’un ressortissant français. 

Celui-ci a été arrêté et accusé d’avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions. Le ministère a indiqué qu’un «dialogue» était «en cours avec les autorités maliennes» afin de «dissiper tout malentendu» et organiser une «libération sans délai». 

Un «groupuscule d’éléments marginaux» 

Les autorités maliennes ont annoncé jeudi l'arrestation d'un ressortissant français présenté comme travaillant pour le «service de renseignement français». La junte au pouvoir au Mali a accusé des «Etats étrangers» d'être derrière une tentative de déstabilisation, menée par «un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité malienne».

La junte dirigée par le président Assimi Goïta, arrivée au pouvoir après deux coups d'État en 2020 et 2021, s'est détournée des partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie.

Sur le même sujet Départ de Wagner du Mali : la fin de l’opération Barkhane a-t-elle sonné la disparition des forces françaises au Sahel ? Lire

Le ministère français des Affaires étrangères souligne de son côté que le Français arrêté bénéficie du «statut de la convention de Vienne régissant les relations diplomatiques», et demande sa libération «en application de cette convention».

InternationalDiplomatieFranceMali

À suivre aussi

«Ne vous prêtez ni serviettes, ni rasoir» : attention, la hausse des infections liées aux superbactéries hors des hôpitaux oblige à de nouveaux gestes
Plus de 21.000 euros de peluches Labubu dérobés : après un cambriolage, les gérants d'un magasin se disent «sous le choc»
«Nous sommes maintenant officiellement en grève» : la compagnie Air Canada annonce la suspension de tous ses vols, 130.000 passagers affectés

Ailleurs sur le web

Dernières actualités