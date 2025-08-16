Promotion polémique à l'évêché de Toulouse : le prêtre contraint à renoncer, à la demande de l’archevêque

Le prêtre Dominique Spina promu malgré une condamnation pour viol sur mineur en 2006, a vu sa promotion être annulée à la demande l'Archevêque de Toulouse, a-t-on appris ce samedi.

Fin de la polémique. La promotion du prêtre Dominique Spina, condamné pour viol sur mineur en 2006, avait provoqué une vive polémique. Elle a finalement été annulée à la demande de l’archevêque de Toulouse, selon un communiqué du Diocèse diffusé samedi.

«Ma décision avait été interprétée par de nombreuses personnes comme un camouflet envers les victimes d’abus sexuel ; j’en demande pardon aux victimes. Ce n’était évidemment pas mon intention», a précisé l'Archevêque de la ville rose.

Début juin l'archevêque de Toulouse, Guy de Kerimel, avait nommé au poste de chancelier le prêtre Dominique Spina, condamné en 2006 à cinq ans de prison dont un avec sursis pour le viol d'un lycéen de 16 ans en 1993.

«À ma demande, le Père Dominique Spina a renoncé à la charge de chancelier avec une réelle disponibilité de cœur. Je l’en remercie», a indiqué l'archevêque de Toulouse, Guy de Kerimel, dans le communiqué.

De nombreuses protestations avaient suivi cette décision

Cette nomination avait provoqué une vive réaction au sein de l'Église, et les évêques de France ont demandé à l'archevêque de revenir sur sa décision.

Dans un communiqué du 10 août, la Conférence des évêques de France a expliqué qu'elle avait entamé un «dialogue constructif avec Mgr Guy de Kerimel, archevêque de Toulouse, l’invitant à reconsidérer la décision qu’il avait prise».

L'organisation a justifié cette démarche en soulignant qu'une telle nomination à un poste «aussi important, canoniquement et symboliquement» risquait de «raviver des blessures, réveiller des soupçons et déconcerter le peuple de Dieu».

«Un prêtre condamné pour des actes sexuels graves ne peut pas avoir à nouveau un poste de responsabilité. On devrait pouvoir le dire», avait-il ajouté. L'archevêque avait alors expliqué avoir «pris le parti de la miséricorde» pour nommer ce prêtre à qui il n'a «rien à reprocher» dans une «fonction administrative».

«Pour ne pas provoquer de division entre évêques, et pour ne pas en rester à un face à face entre les "pour" et les "contre", j’ai décidé de revenir sur ma décision, c’est maintenant fait, avec la nomination d’un nouveau chancelier», explique l'archevêque de Toulouse, dans son communiqué samedi.

Cette affaire survient dans le contexte des récentes accusations contre l'abbé Pierre, et va à l'encontre des efforts de l'Église face à l'ampleur des violences sexuelles, révélées en 2021 par le rapport de la Ciase.

La nomination initiale avait provoqué une réaction forte de la part de plusieurs collectifs de victimes d'établissements catholiques, notamment Notre-Dame de Bétharram. Dans un communiqué du 8 juillet, ces groupes qualifiaient la situation d'«inacceptable» et de «manque de respect flagrant envers les victimes».

Après réflexion, l'archevêque a finalement nommé l'abbé Léopold Biyoki au poste de chancelier du diocèse de Toulouse, à compter du 1er septembre 2025.