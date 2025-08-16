Qui sont les bornistes, ce métier né avec l'essor des voitures électriques ?

Métier encore inconnu il y a quelques années, les bornistes aident aujourd’hui les automobilistes à recharger leurs véhicules électriques.

Chaque époque a ses métiers : certaines professions disparaissent, d’autres apparaissent au gré des innovations technologiques. Il y a soixante ans, les pompistes faisaient le plein des voitures dans les stations-service. Depuis quelques années, avec l’essor de la mobilité électrique, ce sont désormais les bornistes qui voient le jour.

Avec la progression rapide du nombre de véhicules électriques en circulation, de nombreux automobilistes rencontrent des difficultés lorsqu’il s’agit de recharger leur batterie. C’est pour répondre à ce besoin qu’est né ce nouveau métier.

Nicolas est borniste dans une station-service de l’Essonne, il explique sa mission au micro de CNEWS. «On accompagne les automobilistes lors de la recharge électrique. On leur présente nos bornes haute puissance, leur fonctionnement et les différents moyens de paiement. On est là pour que tout se passe bien et que les conducteurs passent un moment agréable», développe-t-il.

l’État vise 400.000 points de recharge publics d’ici à 2030

Les bornistes apportent également des conseils pour optimiser le temps de recharge. Comme le rappelle le site spécialisé Je roule en électrique, lors de longs trajets, il est recommandé de ne pas recharger au-delà de 80 % afin de gagner du temps. Ils informent aussi sur l’impact des conditions météorologiques : par fortes chaleurs ou grands froids, l’autonomie peut diminuer. Enfin, ils aident à fluidifier l’affluence, notamment lors des grands départs en vacances et des traditionnels chassés-croisés estivaux.

Sur l’aire de repos de Limours-Janvry, où travaille Nicolas, 16 bornes haute puissance sont disponibles. Elles permettent de récupérer jusqu’à 80 % d’autonomie en seulement vingt minutes. Mais ce délai peut s’allonger si les utilisateurs rencontrent des difficultés. «Parfois les bornes ne fonctionnent pas ou ne sont pas les mêmes d’un réseau à l’autre», confie un automobiliste croisé sur place favorable à l'aide des bornistes.

Le métier a de l’avenir : l’État vise 400.000 points de recharge publics d’ici à cinq ans, contre 168.000 aujourd’hui, selon le ministère de l’Économie. La loi d’orientation des mobilités (LOM) impose déjà aux parkings de plus de 20 places d’être équipés de bornes. Mais c’est surtout dans les stations-service que les bornistes exercent.

Dans le groupe où travaille Nicolas, 300 bornistes sont aujourd’hui déployés sur les 260 stations du réseau. Plus qu’une aide technique, ils incarnent un contact humain précieux dans un univers de plus en plus automatisé.