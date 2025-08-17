Attention, Bison Futé voit rouge aussi ce lundi

Bison Futé prédit une circulation difficile pour les retours de vacances dans le sud-est de la France, ce lundi, et conseille d’éviter certains axes.

Circulation difficile. La journée de ce lundi s’annonce compliquée sur les routes françaises. Bison Futé a classé la circulation en rouge dans le sens des retours de vacances, particulièrement dans le sud-est du pays. Les difficultés sont attendues dès le matin et tout au long de la journée.

© Bison Futé

Les autoroutes A7, A8, A9 et A61 concentreront l’essentiel du trafic. Sur l’A9, des ralentissements sont attendus entre l’Espagne et Orange de 11h à 19h.

L’A8 sera fortement encombrée entre l’Italie et Le Luc de 8h à 19h, ainsi qu’à hauteur d’Aix-en-Provence de 7h à 18h.

© Bison Futé

L’A7 sera saturée entre Marseille et Orange de 8h à 18h et entre Orange et Lyon de 9h à 21h.

L’A6 connaîtra également des difficultés entre Lyon et Beaune de 14h à 16h. Entre Narbonne et Carcassonne, l’A61 devrait être très chargée de 10h à 17h.

Enfin, l’accès à la France depuis l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera fortement ralenti entre 14h et 19h.

Dans le sens des départs, le trafic sera aussi dense, notamment sur les grands axes permettant de rejoindre la Méditerranée depuis l’Île-de-France. L’A8, l’A9, l’A61 et le tunnel du Mont-Blanc sont à éviter en journée.

Bison Futé conseille aux automobilistes de différer leur départ ou leur retour lorsqu’il est possible, afin d’éviter les heures de bouchons annoncées.