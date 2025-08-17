Canicule : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce lundi

La 51e vague de chaleur enregistrée par Météo-France bat son plein. Ce lundi 18 août, les météorologues ont encore placés 16 départements en alerte jaune.

La canicule demeure. Après plusieurs jours de fortes chaleurs sur l'ensemble du territoire, les températures extrêmes se maintiennent dans certains départements français.

La côte Atlantique et le sud de la France sont les principales zones touchées par ces fortes chaleurs persistantes. Voici précisément les départements concernés par cette vigilance jaune : l'Ardèche, l'Aveyron, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Drôme, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et la Vendée.

© Météo-France

Cette vigilance, comme le stipule Météo-France, devrait être en vigueur entre la soirée du dimanche 17 août au lundi 18 août et la fin de la journée suivante. En plus de ces vigilances jaunes, on compte 13 départements en alerte orange, ce même jour.

Le pic de chaleur devrait être de 35 °C, à Nîmes

Ce lundi après-midi, les températures les plus élevées devraient être enregistrées en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. A Nîmes, on attend 35 °C, la maximale de la journée, alors qu'à Montpellier et Aix-en-Provence, la température ira jusqu'à 34 °C.

La fin de cette période de canicule, particulièrement intense, devrait intervenir dans le courant de la semaine, où des perturbations nuageuses devraient amener des courants d'air frais et des précipitations, qui baisseront l'ensemble des températures sur l'Hexagone, selon les prévisions.