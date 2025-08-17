Incendie dans l'Aude : le feu ne devrait pas s'éteindre avant plusieurs jours, selon les pompiers

Parti le 5 août dernier dans les Corbières, l’incendie de Ribaute a ravagé 16.000 hectares. Malgré une mobilisation massive des pompiers, des reprises attisées par la chaleur et le vent compliquent toujours son extinction définitive.

Des reprises quotidiennes malgré les renforts. Près de deux semaines après son déclenchement entre Ribaute et Lagrasse, l’incendie exceptionnel de l’Aude reste sous haute surveillance. «Il est loin d’être éteint», reconnaissent les pompiers, soulignant que des reprises se produisent «quasiment tous les jours», même si elles restent limitées.

Ce dimanche 17 août, deux hélicoptères bombardiers d’eau étaient mobilisés pour contenir un nouveau départ de feu. Au total, 16.000 hectares ont été parcourus par les flammes depuis le 5 août.

Une situation sous tension jusqu’à fin septembre

Pour que l’incendie soit officiellement déclaré éteint, il faudra attendre «plusieurs jours», préviennent les secours, qui maintiennent sur place un dispositif de 1.200 pompiers. La vigilance reste maximale dans l’est du département, placé dimanche en «risque extrême» d’incendie, une première depuis 2016.

«Cela dit bien la gravité des conditions météorologiques que nous affrontons», a insisté Lucie Roesh, secrétaire générale de la préfecture. Entre la canicule, un temps très sec, et le vent attendu cette semaine, le risque demeure élevé.

La météo des forêts a d’ailleurs placé l’Aude en vigilance orange ce lundi, et l’Office national des forêts maintient la zone en rouge. Les pompiers estiment qu’au vu des conditions climatiques, un nouveau «gros incendie» pourrait survenir jusqu’à la fin septembre.