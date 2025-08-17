Lion-sur-Mer : baignade mortelle pour un Caennais âgé de 50 ans

Ce samedi 16 août, un homme de 50 ans originaire de Caen s’est noyé à Lion-sur-Mer (Calvados). Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas pu être réanimé après avoir été emporté au large, alors qu’il se baignait avec un ami.

Le drame s’est joué en quelques minutes, ce samedi 16 août, sur la plage de Lion-sur-Mer (Calvados), à 18 kilomètres au nord de Caen.

Vers 15 h 20, un homme de 50 ans, venu passer la journée au bord de la mer avec un ami, a été emporté au large alors qu’il se baignait, selon les informations d'actu.fr. Son camarade a réussi à regagner la rive, mais le Caennais, lui, s’est rapidement retrouvé en grande difficulté.

Alertés, les gendarmes de la brigade nautique de Ouistreham et les secouristes présents sur la plage sont rapidement intervenus.

L’homme a été pris en charge et réanimé sur place, avant d’être transporté par les pompiers vers l’hôpital. Malgré les tentatives des secours, la victime est décédée d’un arrêt cardio-respiratoire. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de la noyade.