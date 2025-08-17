Nancy : un trentenaire est mort poignardé lors d'une rixe

Un homme de 37 ans a été poignardé lors d’une altercation familiale à Neuves-Maisons, près de Nancy. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue, selon les autorités.

Un drame a frappé la commune de Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, ce samedi 16 août, dans la soirée. D’après les pompiers du département, qui sont intervenus avec le SAMU vers 22h45 pour secourir la victime, un trentenaire a été poignardé au cours d'une rixe familiale. Ce résident de Messein, dans la banlieue de Nancy, a succombé à ses blessures, a précisé France 3 Grand Est.

Le substitut du procureur de permanence de Nancy, Amaury Lacôte, a indiqué qu’il s'agissait «d’un homicide volontaire, vraisemblablement à la suite d’une dispute familiale». Une personne a été interpellée immédiatement après les faits et placée en garde à vue ce dimanche 17 août. Elle doit être présentée à un juge d’instruction dans les prochains jours.

L’enquête a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Nancy. Les autorités cherchent à déterminer les causes exactes et les circonstances du drame. Une autopsie du corps est prévue ce lundi à l’institut médico-légal (IML), afin de clarifier les circonstances de la mort, selon le média local.