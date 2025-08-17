Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce lundi

La canicule qui s’abat sur la France pourrait être ponctuée de coups de tonnerre : Météo-France a émis une vigilance jaune aux orages dans 13 départements, pour la journée du lundi 18 août.

Prudence lors de vos (retours de) vacances. Pour la journée du lundi 18 août, Météo-France a en effet placé 13 départements, majoritairement localisés en Bretagne et dans le Sud-Ouest, en alerte jaune pour des risques d'orages.

Sont concernés les Alpes-Maritimes, Andorre, l'Ariège, l'Aude, la Corse-du-Sud, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Haute-Corse la Haute-Garonne, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales.

38 °C dans le languedoc ?

Dès le matin, des averses orageuses pourraient toucher la pointe bretonne avant de gagner, dans l’après-midi, un axe allant de la Vendée à l’estuaire de la Garonne. Plus à l’est, des nuages d’altitude parfois épais voileront le ciel des plages normandes jusqu’aux Pyrénées.

Si les températures amorcent une baisse, elles resteront élevées : 30 à 33 °C sur la majorité du territoire, autour de 34/35 °C dans le centre, et plus souvent 34 à 37 °C entre la vallée du Rhône, la Provence et l’est de l’Occitanie. Le Languedoc pourrait même approcher les 38 °C.