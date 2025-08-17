Orages : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce dimanche

En pleine période de fortes chaleurs, qui se poursuivra encore en début de semaine, la foudre pourrait frapper la Corse, ce dimanche. L'île de Beauté a été placée en vigilance jaune pour un risque d'orages.

Prudence lors de vos vacances. Les deux départements de la Corse (la haute-Corse et la Corse-du-Sud) ont été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages par Météo-France pour la journée du dimanche 17 août. Les Alpes-Maritimes, placés en vigilance orange canicule, sont également concernés par ce risque d'orages.

La vigilance sera majoritairement active entre 12h et 18h. Si vous êtes dans la région, il est important d'être prudent lors de vos déplacements et d'éviter au maximum de vous aventurer dans les massifs montagneux ou en bordure de cours d'eau.

Il est évidemment déconseillé de se rendre à la plage.