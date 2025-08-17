Ouragan Erin : la tempête ne devrait pas toucher les îles de Saint-Martin ni de Saint-Barthélémy

L'ouragan Erin, qui a atteint les Caraïbes, provoquant de fortes précipitations, devrait épargner les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, selon les dernières prévisions.

Un ouf de soulagement. L'ouragan Erin, classée dans un premier temps en catégorie maximale de 5, avant d'être rétrogradé en tempête de catégorie 3 ce dimanche matin, devrait épargner les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, a annoncé ce matin le ministère des Outre-Mer, précisant que le trafic aérien demeurait suspendu et la vigilance maintenue.

🌀 #OuraganErin Les dernières prévisions confirment que l’ouragan s’éloigne des îles du Nord à #SaintMartin et #SaintBarthélemy.



Le trafic aérien reste suspendu par précaution et la vigilance maintenue.



[1/2] — Ministère des Outre-mer (@outremer_gouv) August 17, 2025

La tempête approchait ce dimanche matin des Caraïbes, touchées par des vents violents et de fortes pluies avec un risque de crues éclair et de glissements de terrain, selon les services météorologiques américains.

Il devrait approcher plusieurs îles caribéennes sans toutefois atteindre la terre ferme.

Major Hurricane #Erin passing to the north of Puerto Rico. Tropical Storm Warning has been issued for the Turks and Caicos Islands. Here are the 5 am AST Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for updates. pic.twitter.com/UIahEGll6Z — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 17, 2025

La saison des ouragans, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.

En 2024, la région a été marquée par plusieurs tempêtes très puissantes et meurtrières, parmi lesquelles l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des Etats-Unis.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.