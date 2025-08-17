Toute l’actu en direct 24h/24
Ouragan Erin : la tempête ne devrait pas toucher les îles de Saint-Martin ni de Saint-Barthélémy

La saison des ouragans, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'ouragan Erin, qui a atteint les Caraïbes, provoquant de fortes précipitations, devrait épargner les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, selon les dernières prévisions.

Un ouf de soulagement. L'ouragan Erin, classée dans un premier temps en catégorie maximale de 5, avant d'être rétrogradé en tempête de catégorie 3 ce dimanche matin, devrait épargner les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, a annoncé ce matin le ministère des Outre-Mer, précisant que le trafic aérien demeurait suspendu et la vigilance maintenue.

La tempête approchait ce dimanche matin des Caraïbes, touchées par des vents violents et de fortes pluies avec un risque de crues éclair et de glissements de terrain, selon les services météorologiques américains.

Il devrait approcher plusieurs îles caribéennes sans toutefois atteindre la terre ferme.

La saison des ouragans, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines. 

En 2024, la région a été marquée par plusieurs tempêtes très puissantes et meurtrières, parmi lesquelles l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des Etats-Unis. 

Sur le même sujet Ouragan Erin : qu'est-ce que la catégorie 5, le rang des tempêtes le plus élevé ? Lire

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.

OuraganTempêteMétéo

