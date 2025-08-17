Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce dimanche

Toute l’actu en direct 24h/24
Le prévisionniste Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’inondations ce dimanche 17 août. 

Les habitants de ce territoire sont invités à faire preuve de vigilance. Alors qu’une partie importante du pays est sujette à des risques d’orages ou doit faire face à la canicule, Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pluie-inondation ce dimanche 17 août. 

En effet, il s’agit de la Corse-du-Sud. Le département est également en vigilance jaune pour des risques d’orages.

Cette vigilance sera effective de midi jusqu’à 18 h. Ce dimanche, 25 départements sont également en alerte orange canicule. 

Les territoires concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault et les Landes. 

Mais aussi, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse et la Vendée.

