Plus de 600 kg de cocaïne saisis : un narcotrafiquant libéré malgré son implication dans un vaste trafic de drogue

Un narcotrafiquant présumé, impliqué dans une spectaculaire saisie de cocaïne en Normandie, a été libéré fin juillet. La faute à une erreur de procédure.

Un revers judiciaire qui met à mal deux ans d'enquête. Après seulement trois mois passés derrière les barreaux, Orlando G., un ressortissant albanais, suspecté d'être un acteur majeur du narcotrafic, a été libéré par la Cour de cassation, après l'annulation de sa détention pour vice de procédure.

Le 2 avril dernier, les enquêteurs de la PJ de Caen avaient intercepté le «Lucky», un chalutier basé à Ouistreham (Calvados), en train de récupérer en mer plus de 600 kg de cocaïne largués par un cargo sud-américain. À bord, les policiers découvrent Orlando G. en compagnie de deux marins. La drogue saisie est estimée à plus de 40 millions d’euros.

Douze personnes mises en examen

Douze personnes avaient été mises en examen dans ce dossier, dont plusieurs marins normands. Orlando G. était considéré comme un rouage central de cette opération logistique bien huilée. Trois mois plus tard, alors que les preuves laissent peu de doute quant à la culpabilité d'Orlando G, celui-ci s'est vu immédiatement libéré.

En cause, une erreur de procédure. Durant l'audience, un magistrat s'était alors appuyé sur des éléments issus de la sonorisation du chalutier. Des pièces qui n'avaient pas été formellement versées au dossier. Désormais, l'homme est placé sous contrôle judiciaire.