Pourquoi Emmanuel et Brigitte Macron sont-ils attendus à Bormes-les-Mimosas ce dimanche ?

Ce dimanche 17 août, le couple présidentiel est attendu à Bormes-les-Mimosas (Var). Il participera à la cérémonie du 81e anniversaire de la libération de cette commune de Provence.

La commune varoise célèbre ce 17 août avec une journée entièrement dédiée aux commémorations de sa libération en 1944. Emmanuel et Brigitte Macron assisteront à la cérémonie prévue à 19h, au monument aux morts de la ville, au cours de laquelle le président de la République prononcera un discours.

Cet événement marquera la clôture d’une longue série de commémorations de la Libération de la Provence. Le 15 août 1944, l’opération militaire alliée menée pendant la Seconde Guerre mondiale a permis de libérer le sud de la France de l’occupation nazie. La ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Patricia Miralles, participe depuis le 15 août à plusieurs cérémonies dans différentes villes, notamment à Saint-Raphaël et à Draguignan.

Une journée festive conclue par un feu d’artifice

Actuellement en séjour au Fort de Brégançon, résidence officielle des présidents de la République située à Bormes-les-Mimosas, Emmanuel Macron a déjà assisté à plusieurs cérémonies de la Libération de la ville.

En 2024, lors du 80e anniversaire, il avait appelé à préserver «cet esprit de fraternité et d’engagement» qui animait ceux ayant participé au débarquement de Provence. «Demeurons ce peuple toujours capable de renverser la fatalité du destin, cette nation solidaire de toutes celles qui veulent demeurer libres», avait-il déclaré, dans un contexte d’instabilité politique marqué par la démission du gouvernement.

Ce 17 août, la ville vivra une journée rythmée par des expositions, des animations musicales, la projection d’un reportage et la présentation de véhicules militaires. Des échanges avec les anciens combattants et les habitants sont également prévus. Les festivités se termineront par un feu d’artifice tiré sur la plage de la Favière.