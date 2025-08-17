Rentrée scolaire : comment limiter le coût des fournitures pour les parents ?

Pour des milliers de familles, le casse-tête de la rentrée scolaire est de retour. Face à des listes de fournitures qui ne cessent de s'allonger, chacun a sa stratégie pour faire des économies.

Les écoliers français ne retrouveront le chemin de l'école que le 1ᵉʳ septembre, mais dans certaines familles, les cartables sont déjà prêts. Chaque année, les cahiers, crayons et autres fournitures scolaires débarquent dans les rayons des supermarchés dès le début du mois de juillet et avec eux, l'angoisse de certains parents face à une liste toujours plus longue.

Selon le ministère de l'Éducation nationale, la dépense en fournitures scolaires s’élève en moyenne à 150 euros par enfant (premier degré (entre 30 et 110 €), le second (entre 200 et 390 €). Pour limiter ce coût, certains parents rivalisent d'ingéniosité. «On se ressert des classeurs, des chemises tant qu'elles sont utilisables. Les crayons, c'est pareil : on les vérifie avant la rentrée et on refait le plein si besoin», explique une Parisienne à CNEWS.

Promotions, tri et seconde main

Alors que l’allocation de rentrée scolaire sera versée ce mardi 19 août, les Français sont nombreux dans cette dernière quinzaine du mois à se ruer en magasins pour faire la chasse aux ristournes : «Je compare les offres de toutes les anciennes. Je vais au plus offrant», confie une mère de deux enfants. Même son de cloche pour ce père de la banlieue parisienne qui «dès juin commence à regarder les promotions. Je prends en grande quantité pour toute l'année. Ça permet vraiment de faire de grandes économies».

Autre solution : la seconde main. Depuis quelques années, les vêtements ne sont plus la chasse gardée de cette façon de consommer. L’application geev.com, spécialisée dans le don d’objets entre particuliers, indique une hausse de 15% des dons dans la catégorie fournitures scolaires dès le mois de juin. Et c'est à ce moment de l'année que la différence se fait.

En achetant les fournitures dès le mois de juin, soit avant l’arrivée des nouvelles collections, il est possible de faire baisser la facture. La raison : les distributeurs cherchent à écouler les anciens stocks à prix réduits avant de mettre en rayon les nouveautés. Bonne nouvelle également pour les ménages : les prix des fournitures scolaires sont en baisse au mois de juillet 2025 par rapport au mois de juillet 2024, selon une étude du cabinet Nielsen IQ relayée par Franceinfo. Dans le détail, ces prix ont diminué de 6,2% dans les boutiques spécialisées et de 3,4% dans les grandes surfaces.

un kit offert dans certaines villes

À Lille, la municipalité a décidé de renouveler son dispositif afin d’offrir dès septembre les fournitures scolaires aux élèves. Les élèves de primaire arriveront ainsi le jour de la rentrée avec un cartable et une trousse vides. Ils y recevront des cahiers, crayons, règles, stylos…. Cette initiative, mise en place depuis la rentrée 2021 pour répondre au «double enjeu de la justice sociale et de la transition écologique», est entièrement prise en charge par la ville.

À Paris, la ville a également décidé de renouveler son opération : dès le premier jour de classe, tous les écoliers parisiens de la classe de CP recevront gratuitement un kit de fournitures scolaires.