Seine-et-Marne : une fille autiste de 11 ans meurt noyée dans une base de loisirs

Son corps a été retrouvé immergé par un maître-nageur, qui n’a pu la ranimer. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Une fillette de 11 ans s’est noyée, ce dimanche 17 août, dans une base de loisirs de Seine-et-Marne. Il s’agit du troisième décès d’un enfant autiste dans des circonstances similaires en une semaine, après deux drames survenus dans le Val-de-Marne et l’Allier. 

L'activité nautique vire au drame. Ce dimanche 17 août, une fillette de 11 ans, atteinte de troubles du spectre autistique, est morte noyée à la base de loisirs de La Grande-Paroisse, en Seine-et-Marne. L’enfant participait à une sortie organisée par un centre d’Arpajon, dans l’Essonne. Selon une source policière, elle a échappé à la surveillance de ses encadrants. Son corps a été retrouvé immergé par un maître-nageur, qui n’a pu la ranimer.

Deux jours plus tôt, vendredi, dans l’Allier, un garçon de sept ans s’était noyé lors d’une sortie dans une plaine de jeux de Moulins. Lui aussi était atteint d'un trouble autistique

Sur le même sujet Allier : un enfant de 7 ans meurt noyé lors d’une sortie en centre de vacances Lire

Le groupe, issu d’un centre de vacances de la ville de Bobigny, était encadré par huit animateurs, «un taux renforcé en raison de la présence de deux enfants porteurs de handicap», a souligné un communiqué diffusé par la mairie de Bobigny.

Un précédent dans le Val-de-Marne

Lundi dernier, un drame similaire s'est produit au parc interdépartemental des sports de Choisy Paris Val-de-Marne. Un garçon autiste de 11 ans, en sortie avec un centre de loisirs, avait échappé à la vigilance de son éducatrice. Retrouvé en arrêt cardio-respiratoire près d’une heure plus tard, il n’avait pas pu être réanimé.

Sur le même sujet Oise : accusée de violences sur un enfant autiste, une enseignante suspendue par l'Education nationale Lire

Ces trois décès surviennent dans un contexte de forte augmentation des noyades en France. Entre le 1er juin et le 23 juillet, 193 personnes ont perdu la vie par noyade, soit une hausse de 45 % en un an, selon Santé publique France. Parmi elles, 27 enfants et adolescents, contre 15 à la même période en 2024.

Seine-et-MarnenoyadeVal-de-marneAllierautisme

