Seine-Saint-Denis : deux églises saccagées à Pantin et La Courneuve par un toxicomane

Un individu a été arrêté après avoir saccagé des œuvres religieuses à Pantin et La Courneuve, menaçant fidèles et policiers avec un couteau. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le suspect pourrait présenter des troubles psychiatriques.

Drôle d'avant-messe. Ce samedi 16 août, la Brigade anticriminalité (BAC) de Pantin (Seine-Saint-Denis) a été alertée pour retrouver un homme soupçonné d'avoir profané l’église Sainte-Marthe des Quatre-Chemins. Les policiers, munis de sa description, ont ensuite été informés qu’il était également en train de vandaliser l’église Saint-Yves, à La Courneuve, perturbant la préparation de la messe, a révélé Valeurs Actuelles.

À leur arrivée, ils ont trouvé des fidèles choqués sur le parvis. À l’intérieur, le suspect brisait des tableaux, renversait bougeoirs et eau bénite, et jetait des flyers. Il correspondait à la description qui avait été dressée de lui : «de type africain, porteur d’une casquette jaune et marchant pieds nus».

Lorsqu’il lui a été demandé de déposer son arme, il aurait brandi un couteau suisse et menacé les agents : «Approchez-vous, je vous tue !». Le forcené aurait ensuite foncé sur les policiers avant d’être maîtrisé avec l’aide de renforts vers 14h00. L’enquête ouverte devra préciser les circonstances exactes de l'incident.

Je me suis rendu ce dimanche à l’église Sainte-Marthe de Pantin pour soutenir la communauté chrétienne. Une statue a été dégradée, le reste remis en place par les fidèles. Merci aux policiers de La Courneuve pour l’interpellation de l’individu dangereux, consommateur de crack. pic.twitter.com/sRNgG2UI4I — Geoffrey CARVALHINHO (@GeoffreyCarva) August 17, 2025

D’après Valeurs Actuelles et les médias ayant relayé l'affaire, son comportement laissait penser à de possibles troubles psychiatriques.