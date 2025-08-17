«Un soutien discret et indirect à la loi Duplomb» : Sandrine Rousseau critique Fabien Roussel pour une recette de pain perdu

La députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, a accusé Fabien Roussel de soutenir la loi Duplomb, à la suite d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle le Secrétaire national du Parti communiste a appelé à soutenir «les éleveurs de betteraves».

D’une simple vidéo de vacances, est née une polémique. Lors de son séjour estival en camping, Fabien Roussel a publié sa recette de pain perdu. Lors de son explication, le Secrétaire national du Parti communiste a ainsi mis en avant «la vergeoise», un sucre roux fortement exploité dans les Hauts-de-France, issu de la betterave.

En conclusion, l’ancien candidat à la présidentielle a appelé à soutenir «les éleveurs de betteraves».

Une déclaration qui n’a pas plu à Sandrine Rousseau. Sur le réseau social Bluesky, la députée écologiste de Paris a accusé Fabien Roussel d’apporter «un soutien discret et indirect à la loi Duplomb aux betteraviers industriels». «Ça devient compliqué là», a-t-elle ajouté en conclusion de sa publication.

Fabien Roussel, avec sa recette de pain perdu, fait un soutien discret et indirect à la loi Duplomb et aux bettraviers industriels. Ça devient compliqué là. — Sandrine Rousseau (@sandrousseau.bsky.social) 14 août 2025 à 22:09

Pour réaliser ce sucre roux, les betteraviers utilisaient auparavant de l’acétamipride, insecticide interdit en France depuis 2018 que la loi Duplomb prévoyait de réintroduire. Un retour, souhaité par les agriculteurs, qui n’a cependant pas pu se faire, en raison de la censure du Conseil constitutionnel.

À l’heure actuelle, Fabien Roussel n’a pas répondu à la déclaration de Sandrine Rousseau.