Canicule : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 4 départements du sud du pays en vigilance jaune canicule pour la journée de ce mardi 19 août.

La chaleur continue de frapper le sud de l'Hexagone. Les prévisionnistes de Météo-France ont en effet placé quatre départements du sud du pays en vigilance jaune canicule pour la journée de ce mardi 19 août.

© Météo-France

Les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche et la Drôme sont ainsi concernés. Par ailleurs, sept autres départements sont placés en vigilance orange pour le même risque.

Même si l'épisode caniculaire s'est terminé sur une grande partie du territoire, le mercure affichera encore des valeurs élevées dans le sud de l'Hexagone, avec des valeurs comprises entre 30°C à Marseille (Bouches-du-Rhône) et 26°C à Montpellier (Hérault).

Néanmoins, de l'air plus froid va progressivement rafraîchir l'atmosphère et provoquer l'éclatement d'orages parfois violents. Les températures devraient être plus agréables dès mercredi prochain.