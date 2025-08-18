Canicule : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce lundi

La 51e vague de chaleur enregistrée par Météo-France est en passe de se terminer. Pour autant, ce lundi 18 août, les météorologues ont maintenu 5 départements en alerte jaune.

Après plusieurs jours de fortes chaleurs sur l'ensemble du territoire, les températures extrêmes se maintiennent dans certaines régions de l'Hexagone. Dans le détail, les départements concernés par une vigilance jaune pour canicule, émise par Météo-France sont : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, la Drôme et la Lozère.

Météo-France

En plus de ces vigilances jaunes, on compte 7 départements en alerte orange, ce même jour.

Jusqu'à 35 °C dans le sud-est

Ce lundi après-midi, les températures les plus élevées devraient être enregistrées en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. A Montpellier, on attend 35 °C, la maximale de la journée, alors qu'à Montélimar et Perpignan, la température ira jusqu'à 33 et 34 °C.

La fin de cette période de canicule, particulièrement intense, devrait intervenir dans le courant de la semaine, où des perturbations nuageuses devraient amener des courants d'air frais et des précipitations, qui baisseront l'ensemble des températures sur l'Hexagone, selon les prévisions.