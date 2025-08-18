Canicule : voici les 7 départements placés en vigilance orange ce mardi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 7 départements en vigilance orange au risque de canicule pour la journée du mardi 19 août, dans le sud de l'Hexagone.

La vague de chaleur qui traverse la France depuis maintenant dix jours est sur le départ : les météorologues prédisent une fin de la canicule dans l’Hexagone ce lundi soir, ou mardi soir, selon les régions. Néanmoins, 7 départements du sud du territoire restent à surveiller, et ont ainsi été placés en vigilance orange par les prévisionnistes de Météo-France.

Dans le détail, ces départements sont : l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var ainsi que le Vaucluse.

© Météo-France

Ainsi, à Marseille, le ciel sera nuageux mais le mercure pourrait atteindre jusqu’à 33 °C dans la journée. Il faudra attendre la tombée de la nuit pour que la chaleur redescende dans la cité phocéenne. Avec une moyenne de 26 °C en après-midi, la ville de Montpellier sera en proie à des orages et ce, tout au long de la journée. Même constat pour Perpignan, avec des orages et une moyenne de 28 °C.

En parallèle, quatre autres départements ont été placés en vigilance jaune canicule, et une grande partie de l’Hexagone sera en vigilance jaune orages.