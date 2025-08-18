Canicule : voici les 7 départements toujours placés en vigilance orange ce lundi

L’épisode de canicule touche à sa fin en France, mais certains départements du sud restent placés en vigilance orange pour la journée du lundi 18 août par Météo-France.

Les températures baissent sur la quasi-totalité du pays et les fortes chaleurs reculent progressivement. Toutefois, 7 départements du pourtour méditerranéen et de l’arrière-pays restent concernés par la canicule.

L'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse restent ainsi placés vigilance orange canicule par Météo-France.

© Météo-France

«Les températures poursuivent leur baisse sur une grande partie du pays. Seuls quelques départements du pourtour méditerranéen devraient rester en vigilance orange après lundi 6h», indique le service officiel de la météorologie.

Une dernière journée très chaude avant la baisse des températures

Ce lundi marque sans doute la fin de l’épisode caniculaire, débuté le vendredi 8 août. «D’abord cantonnée au Sud, avec des températures particulièrement élevées sur le Midi méditerranéen le dimanche 10 août, la chaleur a atteint un niveau exceptionnel entre le 11 et le 13 août du Sud-Ouest au Centre-Est (vigilance rouge), où de nombreux records ont été battus. Une nouvelle accentuation est intervenue le vendredi 15 par le Sud-Ouest, avec un pic samedi 16, avant un recul de la chaleur vers le Sud dimanche puis lundi», rappellent les prévisionnistes.

Pour ce lundi 18 août, les maximales atteindront encore 35 °C localement, notamment à Nîmes et Alès (Gard) et Narbonne (Aude). Les villes d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), d'Avignon (Vaucluse) ou de Montpellier (Hérault) stationneront autour des 34 °C. Mais dès mardi, une perturbation orageuse apportera une baisse plus nette des températures, selon Météo-France.