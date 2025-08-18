Clermont-Ferrand : deux jeunes blessés par arme blanche dont l'un très grièvement

Après avoir été poignardé ce dimanche par deux individus encagoulés dans un appartement à Clermont-Ferrand, un jeune homme est actuellement entre la vie et la mort. Un mineur a aussi été blessé.

Un jeune homme se trouve lundi entre la vie et la mort après avoir été frappé à l'arme blanche dans un appartement de Clermont-Ferrand par deux personnes portant des cagoules. Ils auraient également blessé un mineur, d'après des sources policières.

Les faits ont eu lieu dimanche vers 23h dans le quartier Croix-de-Neyrat, une zone prioritaire dans le nord de la ville, où plusieurs faits de violences ont été enregistrés récemment.

«Deux hommes nés en 2005 et 2009 ont été blessés par arme blanche dans un appartement», dont le majeur «plus grièvement au flanc droit et au bras gauche. Son pronostic vital est engagé», a indiqué une source policière.

L'autre victime, mineure, a été légèrement atteinte à la main gauche et à la tempe. Aucune garde à vue n'est en cours.

Par ailleurs, dans la nuit de dimanche à lundi à 00h25, les policiers sont intervenus dans un autre quartier de la ville pour des détonations, selon une source policière.

Sur place, ils ont découvert trois étuis percutés de calibre 7,65 et 32. Deux témoins ont indiqué avoir vu deux agresseurs encagoulés dans un véhicule. Aucun blessé n'était à déplorer.

Un corps calciné retrouvé la semaine dernière

Déjà la semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, un corps calciné avait été retrouvé dans une voiture incendiée dans le quartier de Croix-de-Neyrat, une personne avait été blessée par balle et une maison visée par un incendie criminel à Clermont-Ferrand et ses environs.

Aucune hypothèse n'a été encore rendue publique, mais Clermont-Ferrand connaît depuis 2024 de nombreux règlements de comptes lié au trafic de drogues.