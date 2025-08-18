«Il a emporté avec lui un peu de notre terre et de notre cœur» : le maire de Douchy rend hommage à Alain Delon avec un stade et une plaque à son nom

La ville de Douchy (Loiret) a présenté une plaque commémorative au stade Alain Delon, rendant ainsi hommage au monstre sacré du cinéma français, ancien résident de la commune d'un peu plus de 1.000 habitants.

Une action pleine de sens. La ville de Douchy (Loiret) a inauguré ce lundi 18 août, le stade Alain Delon, un an jour pour jour après la mort de la légende du cinéma français.

Autour d'une cinquantaine d'âmes, le maire de la ville a confié son émotion. «Il a emporté avec lui un peu de notre terre et de notre cœur», a expliqué Abel Martin à CNEWS, estimant que celui qui s'était distingué dans Plein Soleil (1960), le Guépard (1963) ou encore la Piscine (1969), affiche dans laquelle il avait donné la réplique à Romy Schneider, «transportait l'image de Douchy à travers le monde».

En accord avec sa famille

Contacté par l'AFP en juillet dernier, le fils aîné du comédien Anthony Delon avait confirmé que cet hommage organisé au stade de football de la ville avait reçu «l'accord de la famille».

Pour autant, aucun de ses trois enfants, Anouchka, Alain-Fabien et Anthony n'était présent sur place ce lundi.

Ce dernier a posté une vidéo depuis la propriété familiale afin de «remercier» les personnes qui se sont déplacées pour cet hommage.

Décédé le 18 août 2024, Alain Delon avait été inhumé six jours plus tard dans la capelle de sa propriété, comme selon ses dernières volontés.

Le jour des obsèques, mais aussi durant la semaine qui a précédé, plusieurs centaines d'admirateurs s'étaient rassemblés devant les grilles du domaine pour déposer des fleurs et lui rendre un dernier hommage.