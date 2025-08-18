Mariages blancs : comment Gérald Darmanin entend-il renforcer la lutte contre les unions frauduleuses ?

Quinze ans après la dernière circulaire en la matière, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a indiqué faire de la lutte contre les mariages blancs une «priorité gouvernementale» dans une nouvelle circulaire adressée aux procureurs, ce lundi.

La chasse à la fraude dans les unions célébrées en France va s’accentuer. Dans une circulaire adressée aux procureurs ce lundi, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a appelé les parquets à appliquer «une vigilance toute particulière» face aux mariages blancs, considérés comme une «priorité gouvernementale».

«Les parquets doivent être en soutien des officiers de l’état civil, dans un dialogue renforcé et en confiance avec les maires et leurs services», a affirmé le ministre de l’Intérieur dans ce document.

Gérald Darmanin a rappelé que les officiers de l’état civil s’aident désormais de l’examen «d’éléments concrets» pour contrôler la «réalité de l’intention matrimoniale des époux». Ils s’appuient ainsi sur le «dossier de mariage, les éléments recueillis lors de l’audition commune des futurs époux et de tout autre élément circonstancié extérieur reçu».

«Lorsqu’ils ont des raisons de craindre que le mariage soit forcé ou frauduleux, ils doivent s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux (…) Lorsqu’il des indices sérieux laissant présumer l’absence d’intention matrimoniale, les officiers de l’état civil ont l’obligation de saisir sans délai le procureur de la République», a détaillé la circulaire.

Il a également été précisé «qu’une situation administrative irrégulière sur le territoire national doit appeler à une vigilance renforcée (…) En cas de doute sur la situation des futurs époux et sur proposition du maire, le sursis à la célébration du mariage doit désormais être privilégié».

Les mariages blancs en hausse depuis plus d’une décennie

Quinze ans après la publication de la dernière circulaire sur les mariages blancs, ceux-ci ont fortement progressé en plus d’une décennie.

D’après les chiffres relayés par le JDD, 272 unions frauduleuses ont été recensées en 2017 avant de connaître un pic de 553 en 2019 et de redescendre à 406 en 2022. Plus globalement, près de 247.000 mariages sont célébrés chaque année en France.

Pourtant, les sanctions en cas de mariage frauduleux sont lourdes puisqu’elles peuvent atteindre les 15.000 euros d’amende et une peine de prison ferme pouvant grimper jusqu’à cinq ans.